В сети опубликовали "патриотическое" видео бразильского болельщика, который любит Россию.

Об этом сообщает российская журналистка Маргарита Симоньян на своей странице в Twitter.

"Тот самый бразильский болельщик, который "ах*енна, братан!", вернулся в Россию встречать Новый год. Мы его разыскали и отлично прогулялись вместе по зимней Москве", - написала пропагандистка Кремля.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на видеозапись, но большинство негативно отнеслись к такому "патриотизму".

Осторожно, присутствует ненормативная лексика! Видео +18

Как сообщал "Апостроф", российский ведущий и пропагандист Кремля Андрей Шейнин пьяным выступил на корпоративе и произнес речь с матами. А российскому журналисту и пропагандисту "русского мира" в Украине Александру Чаленко пожелали депортацию из России в Украину. Также в сети появились фотографии встречи пропагандистов "русского мира" в Украине Владимира Корнилова, Александра Чаленко и Руслана Мармазова, которые были сделаны в столице России, Москве.



