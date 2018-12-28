УПЦ (МП) готовится к собранию в Киеве: названа причина

В пятницу, 28 декабря, в Киеве пройдет епархиальное собрание священнослужителей УПЦ МП в поддержку митрополита Онуфрия.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает LB.ua.

Как отмечается, подобные собрания уже проводились во многих епархиях по стране; формальная их задача - публичное выражение поддержки митрополиту Онуфрию (зачастую данный вопрос ставится на голосование в открытом режиме), о чем позже широко сообщается в публичной плоскости.

Издание подчеркивает, что практика подобных собраний обусловлена начавшимся процессом переходов парафий УПЦ МП в ПЦУ. Особенно активно такие переходы происходят в Винницкой области, также имеют место на западе Украины, в частности во Львовской и Тернопольской областях.

Вместе с тем, четкий юридический механизм подобного перехода до сих пор не разработан и зависит от положений, которые будут обнародованы после 6 января - ожидаемого получения Украиной Томоса.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не собираются менять название и будут обращаться в Конституционный суд.