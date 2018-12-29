В сети показали фото позорного "ноу-хау" в поезде "Укрзализныци"

"Укрзализныця" не перестает удивлять отсутствием элементарных удобств для комфорта пассажиров.

О новом примере наплевательского отношения к пассажирам рассказал Вячеслав Твердохлеб в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

"Пень видел, монтажную пену, но фирменные пакеты в качестве уплотнителя!!!" – написал он.

На фото можно увидеть окна в поезде сообщением Львов-Мариуполь, дыры в рамах которых затыканы целлофановыми пакетами.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укрзализныця" жестко кинула украинцев с билетами, из-за чего в сети разгорелся громкий скандал. В свою очередь "Укрзализныця" заявила о перегруженности онлайн-системы продажи билетов и попросила клиентов "отнестись с пониманием".

Помимо этого, в пятницу, 22 декабря, в поезде "Киев-Пaс.-Рaхов" женщина получила тяжелые трaвмы после того, как на нее упала верхняя полка вместе с пассажиром.