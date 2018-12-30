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Были не против: сеть позабавила предновогодняя встреча воинов ООС с боевиками

воскресенье, 30 декабря 2018, 14:58

В сети рассказали о подарке украинских военнослужащих оккупантам на Донбассе - 2 ликвидированных и 1 раненый боевик.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Facebook.

"Вчера в районе н.п. Авдеевка диверсионная группа решила поздравить воинов ООС с Новым годом. Ребята были не против. Оккупанты под елку получили 2 ликвидированных и 1 раненого. Ежедневный труд защитников, чтобы Вы праздновали новогодние и рождественские праздники", - написал он.

В сети пользователи поблагодарили украинских бойцов ВСУ за спокойный праздник.

Как сообщал "Апостроф", за сутки 29 декабря оккупанты на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских войск, а они, в свою очередь, ликвидировали трех боевиков, а 3 ранили. А в сети показали, как "уважают" на Донбассе "защитников республик". Также в социальных сетях рассказали показательную историю о "покращенной" жизни под оккупантами на Донбассе.

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