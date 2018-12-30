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Захват украинских моряков: семьи пленных получили денежную помощь

воскресенье, 30 декабря 2018, 19:55

24 семьям украинских военнопленных моряков выплачено по 100 тыс. грн одноразовой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В ведомстве напомнили, что по инициативе МВОТ 5 декабря правительство приняло постановление, которое предоставило возможность поддержать лиц, которые были незаконно задержаны российскими военным 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш отметил, что МВОТ постоянно поддерживает связь с международными гуманитарными организациями, адвокатами военнопленных для скорейшего освобождения моряков.

Напомним, подробнее о борьбе за освобождение и возвращение захваченных моряков читайте в материале "Апострофа": Война за право: как вернуть моряков домой.

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