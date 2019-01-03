РУС. | УКР.

четверг, 3 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 января

06:31
Даже если с женой: стало известно, как украинцев подставили со статьей об изнасиловании
05:37
В США выдали тревожные данные о войне Путина против Украины
04:25
Полякова восхитила стройной фигурой на отдыхе в Майами
03:24
Зонд NASA показал фото самого далекого объекта во Вселенной
02:28
В Украине вступили в силу новые правила обмена валют: что изменилось
01:22
Фанатов "Крымнаша" ткнули носом в последствия аннексии
00:19
Врежет до минус 11: появился морозный прогноз погоды до Рождества

2 января

23:43
Украина проигрывает России: в ЕС озвучили важные шаги для реванша
23:16
​В России заистерили из-за подготовки Майдана по канонам Украины: в сети смеются
22:44
​Россия становится опаснее: в ЕС рассказали, как запад проиграл Путину
22:13
Взрыв дома в России: жертв уже более 30, последние данные
21:51
​Суд арестовал часть имущества украинского топ-коррупционера
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Даже если с женой: стало известно, как украинцев подставили со статьей об изнасиловании

четверг, 03 января 2019, 06:31

С 11 января в Украине практически любой половой акт потенциально может считаться изнасилованием, а побои вообще не могут быть свидетельством сексуального насилия.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

В частности, как отмечает автор, проблема в том, что в статье Уголовного кодекса об изнасиловании весь упор теперь делается на получение добровольного согласия, в то время как фактор физического насилия фактически исключен из законодательства.

"Если сейчас, например, побои на теле жертвы однозначно свидетельствуют о факте изнасилования, то в будущем не будет никакой разницы, есть синяки на теле или нет, если было получено "добровольное согласие при сопутствующих обстоятельствах", - пишет автор.

При этом жертве насильника еще нужно будет доказать, что согласия не было.

"В итоге, абсолютно любой половой акт с проникновением, даже между законными супругами, потенциально может считаться изнасилованием", - отмечает автор.

В то же время, профессор кафедры криминального и криминально-процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк, убежден, что в делах об изнасиловании главную роль все равно будут играть доказательства.

"Уголовный кодекс - это одно, но есть еще Уголовный процессуальный кодекс, который требует доказательств. Доказательства должны быть в любом случае. Одного заявления лица о том, что оно не давало согласия, абсолютно недостаточно, чтобы осудить другое лицо", - заявил Хавронюк.

По его словам, отсутствие согласия необходимо будет доказать точно так же, "как раньше мы доказывали наличие насилия, или какого-то состояния, при котором жертва не могла осознавать, что с ней происходит".

Подробности читайте в материале "Апострофа": Расписка для секса: как не стать насильником на супружеском ложе.

Фотовзгляд

Все галереи
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Расписка для секса: как не стать насильником на супружеском ложе

Новые налоги, инфляция и монетизация субсидий: что ждет Украину в новом году

Чем жила Украина-2018: опубликованы знаковые фото уходящего года

Экономический прогноз на 2019 год: стабильность будет, но без поводов для оптимизма

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: