Даже если с женой: стало известно, как украинцев подставили со статьей об изнасиловании

С 11 января в Украине практически любой половой акт потенциально может считаться изнасилованием, а побои вообще не могут быть свидетельством сексуального насилия.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

В частности, как отмечает автор, проблема в том, что в статье Уголовного кодекса об изнасиловании весь упор теперь делается на получение добровольного согласия, в то время как фактор физического насилия фактически исключен из законодательства.

"Если сейчас, например, побои на теле жертвы однозначно свидетельствуют о факте изнасилования, то в будущем не будет никакой разницы, есть синяки на теле или нет, если было получено "добровольное согласие при сопутствующих обстоятельствах", - пишет автор.

При этом жертве насильника еще нужно будет доказать, что согласия не было.

"В итоге, абсолютно любой половой акт с проникновением, даже между законными супругами, потенциально может считаться изнасилованием", - отмечает автор.

В то же время, профессор кафедры криминального и криминально-процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк, убежден, что в делах об изнасиловании главную роль все равно будут играть доказательства.

"Уголовный кодекс - это одно, но есть еще Уголовный процессуальный кодекс, который требует доказательств. Доказательства должны быть в любом случае. Одного заявления лица о том, что оно не давало согласия, абсолютно недостаточно, чтобы осудить другое лицо", - заявил Хавронюк.

По его словам, отсутствие согласия необходимо будет доказать точно так же, "как раньше мы доказывали наличие насилия, или какого-то состояния, при котором жертва не могла осознавать, что с ней происходит".

Подробности читайте в материале "Апострофа": Расписка для секса: как не стать насильником на супружеском ложе.