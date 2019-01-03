Зеленский в президенты: политолог на примере Европы объяснил, почему это нормально

На фоне заявления комика Владимира Зеленского о намерении баллотироваться в президенты, в сети вспомнили комиков, которые стали видными политиками в других странах.

В частности, об аналогичном опыте Словении и Сербии вспомнил украинский политолог Кость Бондаренко.

"Тем, кто ставит под сомнение возможность комика идти в политику. Два фото. На первом - Марьян Шарец, премьер-министр Словении, страны-члена ЕС, лидер партии "Позитивная Словения". К сентябрю этого года - известный словенский комик и пародист. На втором фото - Лука Максимович, сербский комик, лидер партии "Пробовали ли вы сарму?" (сарма - балканский вариант голубцов). На президентских выборах в прошлом году занял третье место, на местных выборах его партия заняла второе место по количеству полученных мандатов", - написал Бондаренко.

Он отметил, что это лишь часть успешных шоуменов и комиков в политике.

При этом Бондаренко признал, что не является сторонником идеи выдвижения Зеленского.

"Я не в восторге от идеи Зеленского идти в политику и не в восторге от перспектив перекройки электоральной карты Украины - между популистами и еще больше популистами. Но есть мировой опыт походов комиков в политику, и его нужно изучать. В том числе и для того, чтобы знать, чего ожидать и как реагировать", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", о своем решении Зеленский объявил в новогоднюю ночь, чем наделал немало шума в сети.