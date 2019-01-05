Подписание томоса для Украины: в сети показали фото "из-за кулис"

В сети опубликовали фотографии с церемонии подписания томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщает украинский политик Тарас Березовец на своей странице в Facebook.

"Сегодня без преувеличения исторический день для украинского православия. И мы еще до конца не осознаем важности происходящего. Этого момента ждали десятки поколений украинцев", - написал он.

Также Березовец добавил, церемония подписания томоса началачь в 10:30 утра по Киеву. Кроме этого политик опубликовал фото "из-за кулис".

Напомним, предстоятель независимой поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что процедура предоставления Томоса начнется 5 января 2019.

Как сообщал "Апостроф", патриарх Филарет поздравил украинцев с созданием единой церкви и оценил роль президента Петра Порошенко в предоставлении томоса для Украины.