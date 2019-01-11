"Давал краба" спасателям: появились новые данные о пропавшем в Карпатах туристе из Киева

Спасенный вечером 10 января закарпатскими спасателями лыжник, которого четыре дня искали в Карпатах, сейчас находится в Свалявской райбольнице, в реанимации.

Об этом сообщает "Укринформ"

У мужчины обморожение конечностей, но состояние стабильное. Закарпатские спасатели отмечают, что у мужчины недюжинная сила духа, продержаться 4 суток в зимних горах ему помогли навыки выживания в экстремальных условиях и хорошее экипировка, сообщила пресс-секретарь Управления ГосЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

"Спасенный вчера вечером турист, поиски которого в Карпатах продолжались последние четверо суток, сейчас находится в реанимационном отделении Свалявской райбольницы, у него обморожение конечностей, врачи говорят, что состояние стабильное", - сказала она.

По ее словам, когда спасатели забирали туриста из избушки лесника в Свалявском районе, он выглядел бодрым, улыбался, шутил и "давал краба", благодаря спасателей.

Батыр утверждает, что эта история спасения - уникальна. Очевидно, это человек недюжинной силы духа.

"У нас не было таких случаев, чтобы после таких долгих поисков в горах человека находили живой. Это - первый случай, и мы все рады, что эта история закончилась хеппи-эндом. Если быть откровенными, вчера у поисковиков уже почти не оставалось надежды, что потерянный в Карпатах турист жив, пока он снова не позвонил и не сообщил, где находится", - сказала пресс-секретарь ГосЧС.

В этом случае, подчеркнула она, туриста спасли навыки выживания в экстремальных условиях и должное экипировки.

"У лыжника, которого накануне 7 января нашли в Карпатах замерзшим насмерть, в рюкзаке не было даже фонарика - то есть, этот человек совсем не имел представления, что такое горы зимой. Что именно помогло выжить Игорю Грищенко, которого после долгих поисков нашли, и что происходило с ним в течение этих четырех дней в горах при морозе -15 градусов, метель и плохой видимости - мы его обязательного расспросим чуть позже", - пообещала Батыр.

Спасенный в Закарпатье после 4-дневных поисков в Карпатах, к которым привлекли спасателей из соседних областей, полицию, кинологов и даже вертолет - это Игорь Грищенко, опытный горнолыжник, киевлянин, 84 года. В Киеве мужчина работал профессиональным тренером. Он является президентом Украинской молодежной ассоциации экстремальных видов спорта.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Закарпатской области в районе города Гимба Межгорского района заблудились пятеро лыжников.