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​Новый "закон о сексе" в Украине: сети повеселил "акт" о согласии на проникновение

пятница, 11 января 2019, 11:53

11 января 2019 года вступил в силу новый закон о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Скриншот "акта согласия" опубликовал адвокат Евгений Мирошников в Facebook.

"Это вам на всякий случай", - подписал он соответствующий скрин.

Под постом сразу поднялась волна комментариев.

"А как же стороны претензий не имеют?", "а надо работать так чтобы без претензий", "А если имеют", "составляют еще один акт, указывают все претензии, оговаривают срок на устранение", "Работа над ошибками?)", "Если имеют, тогда в гражданском порядке решать)))", "А что за комиссия?", "вот ты реально изврат, Володя", "та ну. Я чтоб по-чесному все было", - в таком духе комментируют пользователи.

Детально о нововведениях читайте в материале "Апострофа": Расписка для секса: как не стать насильником на супружеском ложе.

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