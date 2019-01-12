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Стало известно, кто возглавит представительство Вселенского патриархата в Украине

суббота, 12 января 2019, 20:40

Ставропигию Константинопольского патриархата в Киеве возглавит священик из Луцка, архимандрит Михаил Анищенко.

Об этом сообщает ТСН.

Решение о назначении было принято на заседании синода 9-11 января, которое состоялось в Стамбуле и в рамках которого был подписан Томос об автокефалии Православной Церкви Украины.

"Это наш земляк из Луцка. Недавно только сообщили, что его назначили главой ставропигии Вселенской патриархии в Киеве. Ставропигия – это своего рода посольство, представительство Вселенского патриархата и он назначен настоятелем этой структуры", – сообщил священник Виктор Мартыненко.

По его словам, последние десять лет архимандрит Михаил учился в Греции и совершал служение настоятелем в храме Алипия Столпника в Анталье – это Писидийская митрополия Константинопольского патриархата.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 9 января в Стамбуле члены Синода Вселенского Патриархата подписали томос об автокефалии для Украинской церкви.

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