Прошелся "русский мир": в сети показали фото разграбленного автовокзала в Донецке

В сети показали фото разграбленного автовокзала в оккупированном Донецке.

Снимки АВ "Западный" опубликован в Twitter БыльБылева.

"Щепки АВ Западный. Потихоньку народ подбирает "крохи", - пишет автор.

АВ "Западный" был открыт в 2011 году. С начала войны здание неоднократно попадало под обстрел, в результате чего автовокзал был закрыт в 2014 году. Сейчас все автобусные рейсы из Донецка идут с единственного работающего автовокзала "Южный".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились свежие фото руин Донецкого аэропорта.