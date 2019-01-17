В Москве нашли "должность" для одного из экс-главарей ДНР

В Москве заявили об открытии представительства Приднестровья, которое возглавит бывший "глава МИД" так называемой ДНР.

Об этом сообщает ресурс NewsMaker.

Открытие анонсировал еще два года назад лидер непризнанной республики Преднестровья Вадим Красносельский.

"Его главная цель - защита интересов наших граждан, находящихся в России", - написал он.

Отмечают, что представительство откроется в центре Москвы, на Новом Арбате, у "Дома книги". Также ранее Красносельский сообщал, что представительство возглавит Александр Караман, который с 1991 по 2001 годы занимал пост вице-президента Приднестровья. Позже Караман возглавлял партию "Родина", которая в период пребывания у власти Евгения Шевчука находилась в оппозиции.

В 2014 году Караман покинул Приднестровье, а летом того же года объявился в непризнанной Донецкой народной республике (ДНР), где занял пост вице-премьера по социальным вопросам, а позже — главы МИДа. С ноября 2014 года по декабрь 2015 года Караман руководил аппаратом Совета министров ДНР, затем уехал в Россию. Александр Караман включен в санкционные списки Евросоюза и США в связи с событиями в Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", на территории молдавского Приднестровья, у границы с Украиной, расположены потенциально опасные склады, на которых хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов и куда нет доступа международным наблюдателям.