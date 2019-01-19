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​Под Херсоном без вести пропали две маленькие девочки: опубликованы фото

суббота, 19 января 2019, 10:35

18 января ушли из дому и не вернулись две девочки 9 и 10 лет из поселка Антоновки.

О пропаже детей сообщают местные СМИ в Facebook.

"Глущук Анна Ивановна 14.12.2009 г.р., проживает - Антоновка ул. Буденного, 26. Одета куртка с капюшоном темно бордового цвета, штаны спортивные темно серые, с чёрной полосой вдоль шва, шапка вязанная бело розовая с балабоном, сапоги кожаные розовые с двумя застежками липучками, платье вязаное чёрно-бело-красное.

Платонова Дарья Ивановна, 30.04.2008 г.р., проживает - Антоновка, ул. Спортивная, 3. Одета - шапка вязаная розового цвета, черное драповое пальто с розовыми вставками, темные штаны, сапоги кожаные чуть выше голени бежевого цвета", - говорится в сообщении.

Как сообщается в соцсети, со вчерашнего дня и всю сегодняшнюю ночь детей ищут всем миром, но пока что результата нет.

Сообщается, что детей ищет полиция и военные. Также к поискам присоединились местные жители.

Как сообщал "Апостроф", пропавший 9 января нацгвардеец Ярослав Софиин, нашелся.

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