В соцсети показали фото гигантской очереди в киевский храм ПЦУ

19 января на праздник Крещения в Киеве в храм ПЦУ выстроилась огромная очередь.

Об этом сообщает пользователь сети Игорь Стокоз на своей странице в Facebook.

"Очередь освятить воду в Поместной Церкви на Борщаговке", - написал он и размести фотографии, на которых видно, что люди стоят в многометровой очереди.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 19 января, христиане восточного обряда празднуют Крещение Господне или Богоявление. Этот праздник связан с крещением Иисуса в реке Иордан. Также в этот день заканчиваются Рождественские святки. А 18 января в Сочельник Крещения группа молодых людей прошлась по центру Киева, поздравляя жителей с праздником песнями и колядками.