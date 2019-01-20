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В Киеве почтили память погибших "киборгов": в сети показали видео

воскресенье, 20 января 2019, 16:01

В Минобороны почтили память "киборгов", погибших при обороне Международного аэропорта "Донецк".

Об этом сообщает информагентство "Укринформ".

В мероприятии принял участие президент Украины Петр Порошенко, семьи погибших военнослужащих, руководство государства и оборонного ведомства, Генштаба ВСУ, представители общественности, военнослужащие Киевского гарнизона и др.

Как заявил Порошенко, противостояние украинских бойцов с агрессором в Донецком аэропорту завершилось в конце января.

"Не выдержали стены, а украинские воины выстояли, не сломались и получили бессмертную славу, и потому - победили", - отметил он.

"Защитники ДАП заложили основу для нашей победы, и она придет. Дай бог, чтобы однажды на мирном, освобожденном Донбассе мы собрались на взлетной полосе Донецкого аэропорта... Украина не сойдет с пути, который выбрала. ... Никогда не забудем подвига и не простим врагу, не предадим того, во что верим. Восстановим аэропорт Донецка и на его диспетчерской башни всегда будет развеваться украинский флаг", - заявил Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", в честь Дня памяти "киборгов", 16 января, в сети опубликовали видеозаписи жестоких боев за Донецкий аэропорт (ДАП). А в сети показали неопубликованные ранее снимки "киборгов" в Донецком аэропорту. Также стали известны истории о двух погибших киборгах, которые отдали свои жизни в боях за ДАП.

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