Лукашенко взорвал сеть эпичным "обзором" на iPhone: видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко насмешил пользователей сети рассказом об iPhone.

Об этом пишут в интернете, где опубликовали и видео.

Пользователи сети засмеяли "обзор" iPhone от Лукашенко. Он заявил: "iPhone в кармане у меня нет, я честно говорю. Если бы вы знали что такое iPhone, вы бы тоже не пользовались. Имеется ввиду, если вы имеете этот телефон, то сегодня есть программа, евреи изобрели, ваш каждый шаг контролируется за тысячи километров".

Как сообщал "Апостроф", в сети смеются над подарком президента Белоруссии Александра Лукашенка президенту России Владимиру Путину. А оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" призвала власти ограничить трансляцию российских телеканалов. Также ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дерзко высказался об объединении с Россией.