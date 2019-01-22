Такого нет даже в Зимбабве: дипломата возмутили жуткие реалии на вокзале в Киеве

Генеральный консул Украины в Торонто (Канада) Андрей Веселовский жестко раскритиковал состояние вокзала возле терминала D международного аэропорта "Борисполь" и услуги, оказываемые компанией "Укрзализныця".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"20 января, выйдя из терминала в Борисполе, я увидел одинокий вагончик, который стыдно называть поездом, и пройдя половину из 200 метров до цели заметил, что вагончик медленно тронулся. На часах было 16.41, и ждать следующего ровно час (!) я не захотел. Тем более, что ждать негде - там нет теплого зала / павильона для ожидания! Тем более, что теплый автобус только на 20 гривен (20%) дороже и довез до вокзала Киев Южный за 41 минуту. Но это не вся правда о УЗ. Нам - десяткам других людей, и женщинам, и пожилым людям, и детям, надо было добраться с чемоданами в метро или до остановки трамваев. Так вот, оба эскалатора подземного перехода не работали, и с их вида было понятно, что давно", – пожаловался Веселовский.

Больше всего дипломата "впечатлил" переход от привокзальной площади на трамвайную остановку. По его словам, подобного он не видел даже в наиболее бедных странах мира.

"Призываю все телеканалы пройти этот путь - он рядом со станцией метро Вокзальная. Никакие Венесуэлы и Зимбабве не создали такой грязи, избитых остатков асфальта, толп продавцов колготок, колбасы и пончиков в темном коридоре, да еще и трех лестничных маршей для пассажиров с вещами. Стоит ли добавлять что на выходе к трамваю не асфальт, а каток? Мне стыдно, стыдно смотреть на все это, особенно после перелета из бедной балканской страны, которая, несмотря на проблемы, заботится о лице - столице и ее аэропорта и ее вокзала. А УЗ не стыдно. Они скажут, что это не их территория. Страна тоже не их?", – задал риторический вопрос генконсул.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", "Укрзализныця" попала в очередной скандал с экспрессом "Киев-Борисполь", в расписании которого нашлись неточности.