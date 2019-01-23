РУС. | УКР.

среда, 23 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.70
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 января

09:52
​Сильный пожар в многоэтажке в центре Киева: спасатели назвали причину и опубликовали фото
09:45
Лучшая теннисистка Украины вылетела с Australian Open: опубликовано видео
09:44
Стало известно, как Энистон отреагировала на слухи о романе Питта и Терон
09:32
​В Херсоне при странных обстоятельствах погиб известный бизнесмен: фото, видео и заявление полиции
09:30
Бойко и Рабинович призвали оппозицию к объединению ради победы над действующей властью
09:30
Стало известно о смерти в Украине бывшего топ-чиновника
09:28
Страшное ДТП на Сумской: адвокат указал на странные моменты в заявлении нарколога о Зайцевой
09:15
У известного российского актера родился пятый ребенок
09:14
Куда движется гривна: актуальный курс от НБУ
09:13
На трассе "Киев-Одесса" из-за снегопада образовался огромный затор: опубликованы видео
08:40
В Крыму возникла новая проблема из-за строительства Керченского моста
08:34
Дипломат рассказал о новом местонахождении украинского журналиста, осужденного в Беларуси
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно об угрозе "радиоактивной" провокации против Украины: опубликованы фото

среда, 23 января 2019, 08:20

В Сирии в отдельных военизированных формированиях появились контейнеры с якобы украинской маркировкой, что может свидетельствовать о подготовке провокаций с целью дискредитации Украины.

Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" народный депутат Дмитрий Тымчук.

"По предварительной оценке украинских военных специалистов, по внешнему виду указанные предметы напоминают контейнеры для транспортировки и хранения урана (возможно ртути)", - подчеркнул он.

В то же время, отметил Тымчук, эксперты однозначно утверждают, что эти контейнеры являются продуктом кустарного производства, хотя и похожи на произведенные промышленным путем. Более того, по его словам, указанная на контейнерах маркировка и надписи в Украине не используются.

"В связи с этим мы предполагаем, что накануне президентских выборов в Украине, на территории Сирии с использованием военизированных формирований, принимающих участие в конфликте, неустановленными лицами может подготавливаться провокация с целью дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства", - добавил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась информация, что на территории оккупированного Россией Донбасса спецслужбы РФ готовят химическую атаку против местного населения.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Общество Тема:
Теги: Сирия, Тымчук

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Юлия Тимошенко пошла в президенты: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый оборонзаказ: деньги есть, стратегии нет

100 лет соборности: историки рассказали, как Украине не потерять государст­венность

Как раздать 6 миллиардов: в Кабмине готовят новую предвыборную технологию

Крещение 2019: какие традиции нужно соблюдать на праздник

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: