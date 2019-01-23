Стало известно об угрозе "радиоактивной" провокации против Украины: опубликованы фото

В Сирии в отдельных военизированных формированиях появились контейнеры с якобы украинской маркировкой, что может свидетельствовать о подготовке провокаций с целью дискредитации Украины.

Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" народный депутат Дмитрий Тымчук.

"По предварительной оценке украинских военных специалистов, по внешнему виду указанные предметы напоминают контейнеры для транспортировки и хранения урана (возможно ртути)", - подчеркнул он.

В то же время, отметил Тымчук, эксперты однозначно утверждают, что эти контейнеры являются продуктом кустарного производства, хотя и похожи на произведенные промышленным путем. Более того, по его словам, указанная на контейнерах маркировка и надписи в Украине не используются.

"В связи с этим мы предполагаем, что накануне президентских выборов в Украине, на территории Сирии с использованием военизированных формирований, принимающих участие в конфликте, неустановленными лицами может подготавливаться провокация с целью дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства", - добавил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась информация, что на территории оккупированного Россией Донбасса спецслужбы РФ готовят химическую атаку против местного населения.