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Поиски туриста из Германии в Карпатах: стало известно о развязке

пятница, 25 января 2019, 21:48

25 января около 18:00 спасатели нашли гражданина Германии, который заблудился в Карпатах.

Об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"Лыжника нашли в районе долины Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района. Утром спасатели транспортируют туриста в населенный пункт, ведь сейчас в горах наблюдаются значительная лавинная опасность и плохая видимость. Сейчас турист и спасатели находятся в домике лесников", – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что состояние здоровья мужчины удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается.

Как сообщал "Апостроф", в Закарпатской области в районе города Гимба Межгорского района заблудились пятеро лыжников.

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