​Под Одессой от инфекционного заболевания умерла годовалая девочка

В Килийском районе Одесской области предположительно от менингококковой инфекции умер годовалый ребенок.

Об этом сообщил глава Килийской ОТО Павел Бойченко.

Известно, что девочка проживала в многодетной семье в семье из с. Трудового.

Отмечается, что 25 января в инфекционное отделение Килийской центральной районной больницы госпитализирован 3-летний брат умершего ребенка. Мальчик доставлен с подозрением на менингококковую инфекцию.

Дома остались еще трое детей, один из которых умер через несколько часов. В частности, у девочки резко поднялась высокая температура и она начала задыхаться. В настоящее время проводятся неотложные оперативные мероприятия. Причина смерти ребенка устанавливается.

Как сообщал "Апостроф", 26 января в одном из детских центров в Днепропетровской области во время занятия умерла 9-летняя девочка.