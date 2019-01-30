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Спасибо, Мастер: Тимошенко тепло поздравила в сети любимца украинских детей

среда, 30 января 2019, 20:16

Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook тепло вспомнила популярного детского писателя Всеволода Нестайко, которому бы 30 января исполнилось 89 лет.

"Сегодня День рождения у одного из самых любимых писателей Украины, автора бессмертного отечественного шедевра "Тореадоры из Васюковки". Всеволоду Нестайко исполнилось бы сегодня 89!" - написала она.

Политик отметила, что в школьном детстве вполне можно было позволить "пропустить" классику, "но, пожалуй, никто не миновал "Тореадоров"... Потому что это - круто и интересно".

"Произведения Нестайко даже можно не включать в обязательную школьную программу. Зачем? Его и так читают, без всяких программ, побуждений и принуждений. Это действительно народный, родной наш писатель. Я, кстати, знаю людей, которые время от времени перечитывают "Тореадоров" в достаточно зрелом возрасте. И так же получают огромное удовольствие", - отметила Тимошенко.

Она добавила, что его книги "о добре, веселье и счастье".

"О том, как важно быть человеком и замечать, что окружающий мир прекрасен и очарователен. Это книги о самой жизни во всем ее детском буйстве. Стоит любить свой край, свою страну, природу, животных, людей. Человечность - вот какова главная мораль у Всеволода Зиновьевич! Спасибо, дорогой Мастер, за то, что были с нами на этой земле. Пусть где-то в высоком небе, Вам радостно и хорошо", - написала Тимошенко.

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