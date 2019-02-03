Счастье есть: в сети поделились милым фото из Крыма

В Ялте (аннексированный Россией Крым) засняли очень трогательный момент с участием уличных котов и продавца рыбы на местном рынке.

Соответствующие фото выложил блогер под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Ялта. Счастье есть. Оно не может не есть..." – говорится в подписи к фото.

На снимках можно увидеть милого кота, который просит у продавца рыбешку себе на пропитание. Продавец, в свою очередь, оказался не жадным и поделился с двумя уличными бродягами одной рыбешкой.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму на улице на стенде для объявлений вывесили листовку-"крик души".

Ране сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму "правительство" в социальных сетях объяснило жителям, почему в городе Севастополь плохие дороги. Также в сети появились фотографии оккупированной Керчи (Крым), улицы которой завалены мусором. А ранее в сети показали фото ужасных условий в одной из поликлиник оккупированного Севастополя.