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Стало известно, почему Филарет не явился на интронизацию Епифания

воскресенье, 03 февраля 2019, 20:15

Почетный патриарх ПЦУ Филерет не смог присутствовать на интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания из-за проблем со здоровьем.

Об этом в эфире одного из украинских информационных телеканалов сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря).

"К сожалению, врачи категорически запретили ему (присутствовать на церемонии, - ред.) в связи с ухудшением состояния здоровья, в связи с повышение давления находиться вне больницы", - отметил архиепископ.

По его словам, сейчас патриарх Филарет находится под постоянным наблюдением врачей. Он также передал свое письменное поздравление, которое зачитали во время церемонии интронизации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России едко высказались об интронизации главы ПЦУ.

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