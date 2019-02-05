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В сети показали "зверства хунты" на Донбассе: опубликованы фото

вторник, 05 февраля 2019, 10:16
Фото: Денис Казанский\блог

Известный блогер и журналист Денис Казанский показал, на какие "зверства" способны украинские "каратели" на территории Донбасса.

Соответствующие фото он опубликовал в своем блоге.

"Я долго скрывал от вас правду, но больше не могу молчать. Пришло время рассказать о преступлениях украинских карателей на Донбассе. Только посмотрите, что творят фашисты в Дружковке!" – написал он.

На кадрах можно увидеть реконструированную городскую клиническую больницу в Дружковке, которую открыли 17 января. Стены побелены, везде стоит новая мебель. Везде чисто и очень ухоженно.

В сети тут же стали комментировать увиденное.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось яркое видео реванша ВСУ на Донбассе. Также ВСУ жестко отомстили боевикам за гибель украинского бойца. Кроме того, генерал ВСУ рассказал о первых днях войны на Донбассе.

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