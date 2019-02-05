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Закройте мост: в Крыму жалуются на "понаехавших" россиян

вторник, 05 февраля 2019, 21:54

Жители оккупированного Крыма возмущаются относительно количества приехавших в Крым граждан России.

Об этом сообщает на своей Twitter странице блогер под ником "Крымский бандеровец".

Блогер публикует посты из социальных сетей, в которых крымчане комментируют новости о Крымском мосту и желающих переехать жить на полуостров россиянах.

Среди комментариев есть такие как "понаехали", "валите", "закрывайте мост" (Крымский – ред.), "слетаются, как мухи на…", "что их сюда манит, самим места нет" и так далее.

В то же время, новость о скором запуске пригородных поездов по Крымскому мосту также была встречена без энтузиазма.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", властям Москвы (Россия) пришел документ, в котором говорится о грядущей катастрофе на автодороге, ведущей к Крымскому мосту.

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