Разруха ломится в город: житель оккупированной территории рассказал о деградации

В сети рассказали про жизнь на оккупированной РФ территории Донбасса при российской власти.

Об этом сообщают на странице "Яблонька" в Twitter, прикрепив скриншот поста жителя оккупированной территории.

Пользователь сети Андрей Мацкул написал, что разруха на пороге города и она уже совсем рядом.

"Кучи мусора, которые некому убирать. Разбитые двери подъездов, заброшенные бизнес-центры и магазины. Обваливающиеся фасады. Убогий ассортимент магазинов - дешевая водяра с табаком. Занесенные снегом ЖД пути, унылое зрелище безжизненных останков заводов и шахт на горизонте. Короче, кладбище", - пожаловался он.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Российской Федерацией Крыму дела обстоят далеко не так, как рассказывают кремлевские пропагандисты.