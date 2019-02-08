Пенсионерке под Тернополем грозит три года тюрьмы за нечестно полученную субсидию

В Тернопольской области пенсионерку обвиняют в незаконном получении более 20 тысяч гривен субсидий.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Пожилой женщине инкриминируют мошенничество, правоохранители открыли против нее уголовное производство. Отмечают, что 67-летняя пенсионерка скрыла сведения о приобретении квартиры стоимостью более 50 тысяч гривен, которую она купила в Ивано-Франковске.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье мошенничество. Теперь женщине грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов, исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет. Сейчас продолжается следствие.

Как сообщал "Апостроф", власти Венгрии планирую ввести конфискацию имущество для украинцев, которые имеют двойное гражданство и пользуются льготами их страны, не проживая на территории Венгрии.