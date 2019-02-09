РУС. | УКР.

суббота, 9 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 февраля

20:58
Маршрутчик по прозвищу "Батя": в сети поделились трогательной историей
20:29
В аэропорту Киева задержали инициатора акции "Кто заказал Гандзюк": фото
20:01
Можете не благодарить: в сети высмеяли "рывок" Путина в 2018 году
19:37
В Киеве полиция избила задержанных активистов: опубликовано видео
19:36
"Реал" обыграл "Атлетико" в результативном мадридском дерби: видеообзор
19:32
Во Франции один из протестующих получил страшную травму: фото и видео
19:05
Сорвала джекпот: "героиня парковки" под Киевом снесла сразу несколько автомобилей, фото
18:46
На митинг Тимошенко в Киеве собрались тысячи людей: фото
18:29
В Киеве озвучили амбициозные планы по строительству метро: названы возможные направления
17:58
В центре Киева автомобиль вылетел на тротуар: опубликовано фото опасного ДТП
17:30
В Европе приняли историческое решение по вступлению в НАТО еще одной страны
16:59
Боевики на Донбассе применили лазерное оружие: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Маршрутчик по прозвищу "Батя": в сети поделились трогательной историей

суббота, 09 февраля 2019, 20:58

В Запорожье среди водителей маршруток, часто конфликтующих с участниками АТО, есть также те, кто относится к бойцам с уважением и одобрением.

Об этом пишет на своей странице в Facebook пользовательница Анастасия Писарева.

"Вот все о водителях запорожских маршруток (особенно в контексте их взаимоотношений с льготниками) обычно пишут в ФБ плохое. А мне захотелось написать хорошее, просто потому что есть что", – сообщает она.

По словам Писаревой, водитель в маршрутке №75 был очень вежлив и здоровался с пассажирами. А когда в салон зашел мужчина, показавший удостоверение участника боевых действий, водитель захотел пожать ему руку.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 31 января во Львове похоронили 44-летнего ветерана АТО Дмитрия Власова, который умер от внезапной остановки сердца.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судья и жертва: кем становится человек в нашем обществе

Февраль интригует: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Медицинские наркотики: парламент против, но есть варианты

Наступление на открытое общество: смогут ли активисты конкурировать с олигархами в контроле власти

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: