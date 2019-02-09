Маршрутчик по прозвищу "Батя": в сети поделились трогательной историей

В Запорожье среди водителей маршруток, часто конфликтующих с участниками АТО, есть также те, кто относится к бойцам с уважением и одобрением.

Об этом пишет на своей странице в Facebook пользовательница Анастасия Писарева.

"Вот все о водителях запорожских маршруток (особенно в контексте их взаимоотношений с льготниками) обычно пишут в ФБ плохое. А мне захотелось написать хорошее, просто потому что есть что", – сообщает она.

По словам Писаревой, водитель в маршрутке №75 был очень вежлив и здоровался с пассажирами. А когда в салон зашел мужчина, показавший удостоверение участника боевых действий, водитель захотел пожать ему руку.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 31 января во Львове похоронили 44-летнего ветерана АТО Дмитрия Власова, который умер от внезапной остановки сердца.