Живем в шапито: в сети крымчане с сарказмом отреагировали на новую идею оккупантов

Оккупационные власти Крыма внесли предложение открыть в Севастополе стационарный цирк.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

Росгосцирк планирует в оккупированном Крыму в городе Севастополь построить стационарный цирк. Однако такую идею местные жители восприняли не с восторгом.

"В Севастополе откроют шапито. Комменты гардемаринов показательны", - написала блогер. А пользователи сети высказали об этом свое мнение.

Как сообщал "Апостроф", в сети жители оккупированного Россией Крыма пожаловались на огромные очереди за талонами, как в СССР. Также жители оккупированного Россией Крыма пожаловались в сети на некачественные ремонты дорог в Евпатории. Кроме этого в интернете пишут, что повсюду ставят заборы. Крымчане возмущаются, что скоро и погулять негде будет.