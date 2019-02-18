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Захват украинских кораблей в Крыму: установлены личности нападавших

понедельник, 18 февраля 2019, 16:49

Правоохранители установили личности главарей и членов незаконного вооруженного формирования "Рубеж", входившего в состав "самообороны Крыма", которые в 2014 году принимали участие в захватах украинских кораблей и воинских частей на территории Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в АР Крым.

Главарю формирования сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 260 (Руководство незаконно созданными вооруженными формированиями, повлекшее тяжкие последствия) УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того установлены девять членов НВФ "Рубеж", которые в марте 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного катера "Славутич", воинских частей ВСУ.

Также члены банды участвовали в организации деятельности блок-постов. Все установленные полицией личности объявлены в розыск.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский оппозиционер высказался о "справедливом" захвате Крыма и вине Украины.

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