Захват украинских кораблей в Крыму: установлены личности нападавших

Правоохранители установили личности главарей и членов незаконного вооруженного формирования "Рубеж", входившего в состав "самообороны Крыма", которые в 2014 году принимали участие в захватах украинских кораблей и воинских частей на территории Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в АР Крым.

Главарю формирования сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 260 (Руководство незаконно созданными вооруженными формированиями, повлекшее тяжкие последствия) УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того установлены девять членов НВФ "Рубеж", которые в марте 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного катера "Славутич", воинских частей ВСУ.

Также члены банды участвовали в организации деятельности блок-постов. Все установленные полицией личности объявлены в розыск.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский оппозиционер высказался о "справедливом" захвате Крыма и вине Украины.