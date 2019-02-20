Кровавая бойня на Майдане: священник дал советы убийцам и родственникам погибших активистов

Виновных в расстрелах людей на Майдане в любом случае ожидает суд Божий, а семьям погибших во время протестов нужно помнить, что государство их поддерживает.

Об этом "Апострофу" рассказал помощник митрополита Единой Поместной Церкви и священник Иван Сидор, который во время Евромайдана звонил в колокола Михайловского монастыря, созывая людей.

Он пояснил, что несмотря на то, что он должен придерживаться христианских идеалов, у него есть и человеческая сторона.

"Как у патриота, как гражданина государства, как живого человека, который понимает, что у кого-то забрали сына, дочь, отца, мужа и за все надо отвечать", - сказал священник.

Сидор подчеркнул, что для тех людей, которые совершали преступления на Майдане, лучше ответить здесь на земле, так как "суд человеческий является не таким страшным, как суд Божий".

"Суд человеческий является временным: кого-то на пять лет посадят, кого-то на десять, кого-то пожизненно... Но человеческая жизнь не вечна, и гораздо хуже, если человек здесь на земле не понесет наказание, а будет нести наказание уже после своей земной жизни", - сказал помощник митрополита.

Он также посоветовал людям, которые потеряли своих родных на Майдане, помнить, что их родные отдали свои жизни за Украину, за то, "чтобы мы жили в свободной стране, а не были в ярме".

"Они должны помнить слова Иисуса Христа, который сказал, что нет большей любви, если кто душу свою отдаст за друзей своих. Именно эти люди отдали свои души за друзей, ведь на Майдане стояли их друзья и собратья. Это означает, что они выполнили самую важную заповедь Иисуса Христа: возлюби ближнего своего как самого себя. А если они выполнили эту заповедь, то они достигли царства небесного. Поэтому родители должны помнить, что их дети уже с Богом, и государство, и церковь про них никогда не забудут", - отметил Сидор.

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