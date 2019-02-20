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"Медреформа" сделала Украину лидером заболеваемости корью в Европе - Дубиль

среда, 20 февраля 2019, 10:12

В Украине заболело корью в разы больше людей, чем в других странах Европы вместе взятых.

Об этом в своем блоге на сайте "Киевvласть" заявил народный депутат из фракции "Батькивщина", заместитель председателя партии Валерий Дубиль.

"В Украине более 54 тысячи больных корью, а в остальных странах Европейского региона в целом - чуть более 34 тысячи. Это - последние данные из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для Европейского региона", - пишет он.

По словам нардепа, распространение болезни можно было не допустить, "если бы власть занималась интересами украинцев, а не собственными".

"Власть в разгар эпидемии гриппа проводит кампанию по вакцинации по кори (об этом я писал в прошлых блогах), думая, что так может сдержать эпидемию. Кампанию, которую, говорят эпидемиологи, нужно было проводить задолго до !, а не во время, потому что это - небезопасно. В свою очередь люди не спешат делать прививки - потому что за последнее десятилетие в стране усилились антивакцинальные настроения. И не потому субъективные мнения мам или пап, а через бессмысленное руководство отраслью", - подчеркивает он.

Дубиль напомнил, что к 2008 году в Украине охвата вакцинацией (не только от кори, а в целом) было примерно 85-95%. Это позволяло достигать вполне эффективной защиты населения от многих эпидемий. В 2016 году первую необходимую дозу вакцины от кори получили только около 40% украинских детей, а вторую - около 30%. Такое снижение охвата прививками произошло в связи с таким перечнем событий:

  • использования в 2008 году вакцины против кори и краснухи незарегистрированной в Украине (от которых умер старшеклассник в Краматорске). Тогда украинцы поняли, что государство не несет ответственности за качество и безопасность проведения вакцинации.
  • борьба за контроль над финансовыми потоками в медицине между Богатыревой, Азаровым и Бахтеевой и скандал с некачественной вакциной против гепатита В.
  • размораживание и повторное замораживание вакцин от полиомиелита в 2015 году и "сбыт" ее в 2016.
  • отказ в 2015 году Украина от самостоятельных закупок лекарств и передача их международным организациям. В результате - вакцины поставлялись в Украину с задержкой в 1,5 года. Почти весь 2016 год в медучреждениях не было вакцины от кори.

Представитель "Батькивщины" убежден - за 10 лет украинцы разуверились в том, что государство может обеспечить их качественными и безопасными вакцинами. И вернуть доверие к прививкам а так же снизить риск эпидемии сможет только страховая медицина.

Дубиль уверен, что страховая медицина позволит провести корректную финансовую оценку здоровья пациента, определит уровень вреда при осложнении или неправильном лечении. Врач сам будет заинтересован в том, чтобы качественно обследовать или лечить, иначе получит крупный штраф.

"Только такая полная финансовая ответственность вернет доверие украинский к вакцинации и остановит эпидемию страшных болезней", - резюмировал нардеп.

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