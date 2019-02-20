​Под Житомиром несколько фур попали в масштабное ДТП: опубликованы фото

19 февраля на автодороге "Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский" произошла авария с участием трех грузовиков.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля МAN ни избрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу где столкнулся с грузовиком DAF. В дальнейшем, грузовой автомобиль Man столкнулся с транспортным средством Volvo.

Двух водителей госпитализировали. Патрульные полицейские обеспечили регулирование дорожного движения, на месте происшествия работала бригада МЧС и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", вечером 8 февраля по адресу проспект Академика Глушкова, 16 в столице столкнулись Lanos и фура Renault, в результате чего один человек был госпиталзован.