​В Украину идет холодный циклон: синоптик уточнила, когда ждать морозов

В Украину надвигается холодный атмосферный фронт, поэтому с 22 по 24 февраля вновь вернутся морозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Из Польши через Украину идет холодный атмосферный фронт. Сегодня, 20 февраля, он приведет к дождям в западных областях Украины, на Севере, местами в центральной части, вечером еще и в Харьковской области", - сообщила метеоролог.

21 февраля, по ее словам, фронт принесет уже мокрый снег на Востоке и северо-востоке. Дождь перейдет в мокрый снег из-за снижения температуры воздуха. На остальной территории завтра - без особых осадков, лишь на Западе пройдет небольшой дождь.

"В четверг начнется похолодание. Еще робкое, днем предполагается около 0-3 градусов мороза, это - преимущественно в северной части и на востоке Украины. В южной части и в западных областях завтра будет еще теплее, ожидается +3 +8 градусов", - написала Диденко.

В Киеве 21 февраля осадков не будет, однако также похолодает, днем до 0-2 градусов мороза.

В дальнейшем, по словам синоптика, 22, 23, 24 февраля, похолодание усилится до умеренных морозов.

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