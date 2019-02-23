​Поздравление с 23 февраля: сепаратисты оконфузились с пикантным фото солдата

В сети среди сепаратистов разошлась поздравительная картинка к 23 февраля, на которой изображен "солдат" из фильма порнографического характера.

Об этом написал журналист Евгений Спирин в Facebook.

"Не могу прекратить смеяться. Копаюсь по сепарским группам в контакте. С полуночи там шейрят картинку-поздравлялку к 23 февраля. Сопровождают ее героическими пафосными надписями, ну и все такое прочее. Шейрят ее бабушки, дедушки, мужчины, женщины и даже школьники. Но самое интересное — солдат на заднем фоне.

Обратите на него внимание: это очень известная фотография, кадр из гей порно. Часто используется на демотиваторах и в каментах про русскую армию. А кто ее не знает, легко гуглится запросом "русский солдат со*ет". Аккуратно, там в прямом смысле. Интересно, привлекут репостящих за пропаганду?", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве разгорелся секс-скандал вокруг преподавателя известного университета.