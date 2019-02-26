Девам не стоит спешить, а Стрельцам нужно отдохнуть: гороскоп на 26 февраля

Узнайте, что вас ждет в этот вторник в гороскопе от экспертов The Лайм.

Овен

Сегодня стоит уделить внимание своим мечтаниям, они приведут вас к желаемой цели. Но только в том случае, если вы готовы ударно поработать. Помните, ничто не дается нам просто так, "без труда не выловишь и рыбку из пруда".

Телец

Вы можете запросто стать душой любой компании, сейчас для вас открыты все двери. Только не открывайтесь людям слишком сильно. Те, кто кажется вам невероятно приветливыми и добрыми, запросто могут плюнуть в спину. Однако, при должной осторожности, вы можете встретить действительно хороших людей, которые останутся в вашей жизни надолго.

Близнецы

Ваши нынешние планы не просто наполеоновские, они еще круче. И это прекрасно, амбиции помогут вам допрыгнуть до новых высот. Но нельзя забывать о том, что воздушные замки - всего лишь грезы. Ставьте перед собой реальные задачи, и тогда у вас все получится.

Рак

Время экспериментов! Скоро весна, в венах бурлит адреналин и так хочется чего-то новенького, яркого, необычного. Не бойтесь этих желаний. Если вы будете рисковать с умом, эксперименты приведут вас к новым увлекательным приключениям и знаниям.

Лев

Сейчас вы запросто можете сорваться с края пропасти. Не буквально, разумеется. Но от этого не стоит быть менее осторожными. Каждое ваше решение влияет на будущий итог событий, помните об этом. И не делайте глупостей.

Дева

Вам может хотеться поскорее решить все накопившиеся задачи, но спешить не стоит. Сейчас попытка ускорить события только еще сильнее все отсрочит. Лучше подождите явного знака, что пора действовать. И постарайтесь не зацикливаться на работе.

Весы

Не стоит забывать о том, как сильно влияет на людей наш интеллект. Используйте свой ум для достижения целей, ведь на одном обаянии далеко не уедешь. Если чувстсвуете себя недостаточно уверенно, начните читать хорошую книгу или посмотрите познавательный фильм.

Скорпион

Сегодня вы можете заняться любимым делом - доказывать всем свою правоту. И приятнее всего то, что вам это будет удаваться. Люди к вам расположены и лидерские качества только еще сильнее укрепят ваш статус предводителя. Но не превращайтесь в тирана, иначе потом придется начинать все с нуля.

Стрелец

Отвлекитесь от всех будничных дел. Даже если работы гора, а домашних дел - еще больше, найдите пару часов на себя и близких людей. Просто расслабьтесь, посмотрите телевизор, прогуляйтесь. Сейчас это не прихоть, а необходимость, которая в дальнейшем поможет сохранить внутренний баланс.

Козерог

Вы можете чувствовать, что вашей энергии хватить на десятерых, но не переусердствуйте. Сегодня очень легко не рассчитать силы и "перегореть". Берегите себя и делайте все постепенно. И ни в коем случае не забывайте про здоровый сон и правильное питание, вашему организму сейчас необходима подпитка.

Водолей

Самое время заняться новым проектом, даже если он кажется неосуществимым. Если вы готовы достаточно много работать, все получится, только не вздумайте перекладывать ответственность на кого-то. И ни в коем случае не ищите себе оправданий.

Рыбы

Ваше любопытство может завести вас в глухой угол. Тяга к информации - это прекрасно, но в чрезмерных количествах она губительна. Сейчас вы можете сделать массу открытий, но позже существует вероятность о них пожалеть. Оно вам надо?

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