Победитель "Оскара" 2019 поддержал Сенцова: опубликовано фото

Известный кинорежиссер Альфонсо Куарон, победитель премии "Оскар" 2019 года в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Рома", поддержал украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает писатель Андрей Курков.

"Оскаровский победитель Альфонсо Куарон со значком участника кампании за свободу Олега Сенцова", – говорится в подписи к опубликованному фото.

Альфонсо Куарон – мексиканский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Номинант премии "Оскар", обладатель награды Венецианского кинофестиваля за сценарий фильма "И твою маму тоже" (2001) и "Золотого льва" за фильм "Рома" (2018). Лауреат премии "Оскар" в 2013 году в номинациях Лучшая режиссерская работа и Лучший монтаж за фильм "Гравитация". Победитель премии "Оскар" 2019 в номинации "Лучший режиссер" и "Лучший оператор" за фильм "Рома".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Берлине (Германия) на кинофестивале Berlinale устроили флешмоб в поддержку украинского узника Кремля, режиссера Олега Сенцова.