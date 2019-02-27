Что мы хотим доказать? Победитель Евровидения от Украины наехала на НСТУ

Победительница конкурса "Евровидение" от Украины в 2004 году Руслана Лыжичко раскритиковала отказ участия страны в конкурсе в этом году.

Об этом говорится в заявление Русланы, которое есть в распоряжении "Апострофа".

"Если распространена информация о том, что в этом году Украина отказывается от участия в песенном конкурсе "Евровидение", является окончательной, то для меня это однозначно очень болезненная новость", - заявила она.

Также певица отметила, что в 2004 году Украина также была на грани отказа от участия в конкурсе. Потому Руслана приняла решение представлять свою страну на "Евровиденье".

"В 2004 году проходил закрытый национальный отбор, и двое из трех претендентов отказались от предложения Национальной Телекомпании принять участие в "Евровидении". Я сразу без лишних раздумий приняла это предложение. Трудно найти объяснение отказу от участия в мероприятии такого уровня. Для исполнителя такие факторы пожалуй можно найти. Для организатора их просто нет, кроме откровенного форс-мажора", - высказала Руслана.

Кроме этого, певицу очень возмутила данная ситуация со скандалом вокруг песенного конкурса и отказа в участии в нем.

"Что мы этим хотим сказать или доказать? Какой месседж мы этим несем миру? Что у нас нет, что вынести на мировой уровень? Но это неправда! У нас множество талантливых артистов, молодых, неоткрытых или известных только в Украине имен, которые точно достойны представлять страну на "Евровидении"", - заявила Руслана.

Певица подчеркнула, что лично ей такое решение не нравится и она категорически против отказа от участия.

"Я уверена, что если Украина, а точнее ответственные за это решение, захотят найти решение, оно будет найдено. Отказ - это прогресс назад. А нам надо идти только вперед. Все эти годы Украина на международной арене заявляла, что мы молодая и прогрессивная страна. Мы не можем отказываться от Евровидения. Надо искать решения и давать дорогу молодым талантам Украины", - пояснила победительница "Евровидения-2004".

Также она предложила варианты, которые могут исправить ситуацию.

"Я считаю, что следует разработать новую, пусть антикризисную, процедуру еще одного отбора, дать новые, пусть повторные (но не уродливые) возможности для второго шанса. Найти ресурсы, время, другие возможности для повторного отбора, или выработать альтернативную процедуру, но представить достойно Украину на конкурсе - для меня этот вопрос даже не конкурса, а лицо страны", - поделилась Руслана Лыжичко.

Как сообщал "Апостроф", шоумен Андрей Данилко, известный всем как Верка Сердючка, заявил, что может поехать на "Евровидение", вместо отказавшийся исполнителей.