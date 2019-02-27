Инвалида из-под Ровно отправили служить в армию: фото и подробности скандала

26-летнего Богдана Шевчука из Ривненской области, который является инвалидом детства и негодным к службе, забрали в армию во время осеннего призыва. Уже через несколько дней после этого он оказался в санчасти.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В 1999 году семилетнему мальчику врачи поставили диагноз – идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь крови). В соответствии с Положением про военно-врачебную экспертизу ВСУ, люди с таким диагнозом – непригодны к военной службе.

В октябре 2018 года Богдан получил повестку и явился в военкомат, полагая, что медкомиссия, как и раньше, признает его непригодным

"В Острожском районном военкомате мои документы (медсправки, направления) взял майор Иван Якубенко. Глянул на них, как на ненужную бумажку, и сказал, что завтра я должен явиться на пересыльный пункт в с. Здолбица. Он добавил, что если я не явлюсь, буду считаться уклонистом. Когда я попытался возразить, он сказал: "Щенок, закрой рот, иначе я тебе тут устрою. Чтобы завтра был на месте!" - рассказал он.

По словам парня, во время прохождения медкомиссии выяснилось, что его личное дело пустое, и его признали годным к службе.

Позже во время медкомиссии в военной части в Полтаве выяснилось, что документы Богдана были подделаны.

"Например флюорография, по их словам, была не моя, а 50-летнего человека весом в 120 кг! Она, кстати, была обрезана, словно там ранее было указано другое имя и фамилия", - рассказал он.

В результате прохождения службы Шевчук с серьезными проблемами со здоровьем попал в госпиталь, где провел около месяца, едва "не отбросив коньки".

В целом молодой человек пробыл в армии три месяца (большую часть времени – в санчасти и госпиталях). Парень считает, что люди, отправившие его служить, подделали документы и должны понести уголовную ответственность.

Богдан с матерью начали обращаться в разные инстанции с требованием наказать виновных. В результате ГУ Нацполиции в Ривненской области открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 366 УК (служебный подлог).

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото военкома, пойманного на взятке.