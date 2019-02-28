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Решила русская кровь: известный продюсер пояснил, как в финале отбора на "Евровидение" оказались "голуби мира"

четверг, 28 февраля 2019, 10:34

Факт, что из более 860-ти исполнителей выбрали гастролирующих в России, свидетельствует о том, что на "Евровидение" нужно было послать "своих" людей, поддерживающих РФ.

Такое мнение выразил "Апострофу" музыкальный продюсер, композитор, поэт и драматург Александр Ягольник.

Эксперт назвал нонсенсом то, что к конкурсу были допущены исполнители, которые гастролируют в России (победительница Нацотбора MARUV), или тот же дуэт Анна-Мария (родители которых являются крымскими коллаборантами).

"Это первая ошибка Аласании, допустившего этих людей. Возможно, это связано с тем, что прошлым летом в руководстве СТБ появилась русская кровь (в менеджменте) и они решили, что на Евровидение надо больше "голубей мира". Соответственно, из 860-ти, если не ошибаюсь, песен, которые подавались на конкурс, выбрали людей, гастролирующих в России - это нонсенс. Но Аласания это пропустил, доведя до белого каления все патриотическое общество, когда это выяснилось. И позже он еще и убил все украинское творческое патриотическое общество своим решением", - заявил Ягольник.

Он также подчеркнул, что команда, отбиравшая исполнителей на "Евровидение", в том числе музыкальный продюсер, благосклонно относятся к РФ.

"Участников конкурса отбирала СТБ, а ее музыкальным продюсером был Руслан Ахрименко, он же Руслан Квинта. У него давно известны симпатии к тем людям, которые выступают в России. И я не исключаю, что эти люди появились в частности потому, что они свои для Квинты, ибо выступают в России", - заявил эксперт.

Детально читайте в материале "Апострофа": Этот позор катастрофически ударит по имиджу Украины - музыкальный продюсер об отказе от Евровидения.

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