Журналисты рассказали о вдове добровольца АТО, воспитывающей 9 детей: опубликованы

Во Львовской области умер ветеран АТО Владимир Швайка, у него остались жена и 9 детей.

Об этом сообщает издание Gazeta.ua.

61-летний Владимир с позывным "Дед Вова" был добровольцем 8-го батальона УДА "Аратта". Он служил в Юрьевке, под Мариуполем. Домой во Львовскую область вернулся в сентябре 2018 года из-за второго инфаркта. Однако умер после третьего - 11 января 2019 года. У мужчины остались 41-летняя жена и 9 дочерей.

"Владимир, мой второй муж. Познакомилась с ним когда мне было 25. Оба были разведены, имели детей от предыдущих браков. Но это не помешало нам прожить вместе 15 лет и родить 7 дочерей. Но Володя никогда не делал разницы. Всех считал родными", - рассказала жена бойца Мария Ракус.

Сейчас женщина самостоятельно воспитывает 23-летнюю Кристину, 21-летнюю Иванку, 14-летнюю Настю, 12-летнюю Марьяну, 9-летнюю Ульяну, 8-летнюю Марту, 6-летнюю Софию, 4-летнюю Божену и четырехмесячную Ангелину.

"Последние 7 лет, мы жили в селе Куровичи, в 30 километрах от Львова. Сельсовет выделил нам комнату на 22 метра. Была в ужасном состоянии. С ободранными стенами, окнами, заклеенными клеенкой. Мы самостоятельно сделали ремонт, подвели газ и электричество, выкопали скважину. Володя был мастером на все руки. был электриком и строителем, работал с деревом", - добавила женщина.

По ее словам, две старшие дочери живут отдельно. Кристина замужем, имеет сына, а Иванна учится в Кременце в Тернопольской области, будет педагогом. Обе девочки приезжают на праздники.

"Старшенькие помогают мне с домашними обязанностями. Готовят есть, убирают, младших присматривают. На обед варю почти четыре литров борща, килограмм макарон, а еще салат надо. На зиму делаю закрутки из огурцов, помидоров, салатов, компотов. Около 300 банок получается. Девушки собирают, приносят, а я закрываю. Держу и хозяйку, уток и кур", - рассказала Мария.

Как сообщал "Апостроф", 29 января, во Львове умер ветеран АТО Дмитрий Власов.