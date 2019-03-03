В Крыму врачи в рабочее время устроили масштабный банкет в больнице: в сети показали видео

В оккупированном Крыму, в Джанкое, врачей местной больницы заметили за праздничным обедом, который, по-видимому, проводился в рабочее время.

Соответствующее видео было опубликовано очевидцем в социальных сетях.

На записи можно увидеть, как в одном из кабинетов Джанкойской больницы накрыты обеденные столы, а за столами находится персонал больницы в белых халатах. По всей видимости, кадры обеда были сделаны в дневное время, когда больница должна работать.

В так называемом "министерстве здравоохранения Республики Крым" сообщили, что по данному инциденту проводится служебная проверка.

Автор видео также утверждает, что пациенты в это время оставались без медицинской помощи, в частности, госпитализации ожидал больной ребенок. Так называемый "замминистра здравоохранения" Крыма Николай Деркач эту информацию опроверг – по его данным, ребенку была оказана вся необходимая медицинская помощь.

"Помощь ребенку была оказана в полном объеме, и в дальнейшей помощи он не нуждался. Этот инцидент не повлиял на состояние ребенка и оказание ему помощи", – сказал Деркач.

"Замминистра" при этом отметил, что в действиях врачей есть несколько нарушений – персонал принимал пищу в рабочей одежде и в неустановленном месте. Но все эти нарушения нельзя считать грубыми, поэтому других дисциплинарных мер, кроме профилактической беседы, принимать необходимости нет.

"Они не употребляли алкоголь, не дебоширили. Это был обеденный перерыв смены. Ситуация не критичная, грубых и явных нарушений не было", – подчеркнул Деркач.

Из комментариев в соцсетях стало известно, что автор опубликованного видео – мама больного ребенка. Видеозапись она сделала после того, как начала искать по больнице отсутствующий персонал и нашла медиков в одном кабинете.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в российской Тюмени врачи прооперировали местную жительницу, не дождавшись действия анестезии.