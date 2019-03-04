В сети показали убожество "пальмовой" Масленицы у боевиков ЛНР

В оккупированном Луганске прошли празднования Масленицы.

Соответствующие фото были опубликованы местными СМИ.

В сети отметили, что фотографии праздника выглядят достаточно жалко.

"Ярмарка и гуляния в современном Луганске. Даже на официальном сайте на фотках - убожество, нищие старухи с тележками. Ситуация настолько безрадостна, что даже пропагандистские фотки выглядят так, будто сделаны в блокадном Ленинграде", – пишет журналист и блогер Денис Казанский.

"Дураки. Масленица начинается только в понедельник 4 марта", "Это "пальмовая масленица" на России начинается 2 числа", – пишут в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети высмеяли видео с прошедшего в оккупированном Луганске конкурса "агитбригад ЛНР "Патриот" среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений "республики".