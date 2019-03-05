СБУ нагрянула с обысками к журналисту из базы "Миротворца": видео

5 марта к известному украинскому журналисту, автору интернет-ресурса "Антифашист" Владимиру Скачко пришли с обыскми сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на его супругу.

В квартиру журналиста также прибыл адвокат Алексей Панасюк, но его не пустили из-за того, что удостоверение защитника еще изготавливают.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в СБУ, обыски связаны с публикацией по заказу "российских пропагандистских СМИ".

"Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках досудебного расследования по уголовному производству в отношении лиц, связанных в антиукраинской деятельностью российских государственных медиа-структур в Украине по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность) проводит обыск в личном помещении фигуранта, одного из главных авторов, которые готовили информационные материалы по заказу российских пропагандистских медиа", - сообщили в СБУ.

Скачко известен публикациями, оппозиционными нынешней власти в Украине. В ноябре личные данные журналиста появились на сайте "Миротворец".

Ранее "Апостроф" сообщал, что волонтеры украинского центра "Миротворец" провели спецоперацию по "вербовке" россиян для убийств татар в аннексированном Крыму.