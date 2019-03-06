Православная церковь Украины обратилась в ООН по поводу Крыма и Донбасса

В Православной церкви Украины обратилась в ООН по поводу Крыма и Донбасса, рассказав о гонениях и нарушении прав верующих на оккупированных Россией территориях.

Об этом говорится в заявлении Священного Сенода ПЦУ.

"В течение уже более пяти лет не прекращаются притеснения со стороны оккупационной российской власти по Крымской епархии нашей Церкви, возглавляемой архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом. Новейшие события из этого ряда - попытка отобрать помещение, в котором находится кафедральный храм святых Владимира и Ольги в Симферополе и давление на общество храма в Евпатории. Также существенно ухудшается ситуация с соблюдением права на свободу совести и вероисповедания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (в так называемых "ДНР" и "ЛНР")", - говорится в заявлении.

Кроме этого, ПЦУ попросила всех верующих помолиться за мир на Донбассе и всех притесненных в Крыму.

"Просим также всех верующих, особенно в дни следующего Великого Поста, молиться о победе и мире, про общины и духовенство нашей Церкви на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму и всех, кто страдает от порабощения", - добавляют в документе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Крыму задержали главного проукраинского священника.