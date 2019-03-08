Некуда втыкнуть флешку: в сети подняли на смех видео заявления еще одной "ополченочки" боевиков ДНР

В сети посмеялись над заявлением "ополченочки" так называемой ДНР, которая ранее, как писали СМИ, согласилась сотрудничать с СБУ.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

В самом же видео-заявлении "ополченочка" Маргарита Пономаренко рассказала, что оставалась и остается на территории так называемой ДНР. По словам девушки, ее все устраивает, а новость о ее бегстве в Украину является фейком. Также Пономаренко опровергла информацию, что она украла у боевиков флешку и передала ее СБУ.

"Куда я эту флешку буду всовывать?", - прокомментировала она информацию.

"Маргарита Пономаренко: я вам не "Ветерок", у меня и компьютера-то нет, чтобы флешку втыкать. И, вообще, я еще в декабре уволилась", - процитировал блогер.

Заявление Маргариты Пономаренко насмешило сеть, о чем пользователи написали под постом.

Как сообщал "Апостроф", в сети неоднозначно отнеслись к тому, что Светлану Дрюк, бежавшую в Украину, выставляют героем, несмотря на то, что она убивала украинских военных.