В Украине указали на серьезную проблему у строителей Керченского моста

Возобновление паромной переправы из оккупированной Керчи на Кубань свидетельствует о том, что в России признали нестабильность моста через Керченский пролив.

Данное заявление во время чата на "Главреде" сделал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Я думаю, что Россия не запустит на этом мосту железнодорожную ветку, потому что, скорее всего, мост нестабилен. Это – прямое подтверждение того, что Россия возобновила паромную переправу Кубань – Керчь. Они сами видят, что мост нестабилен. Главное – чтобы мост не рухнул", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Украина должна в первую очередь решить проблему с Крымом, и лишь затем думать, что делать с мостом.

"Главное, чтобы этот мост не рухнул и не перекрыл Керченский пролив. Это будет бо́льшая проблема для нашей экономики и экологии морей", - добавил Загородний.

Как сообщал "Апостроф", ранее у моста в Крым нашли серьезные проблемы.

Также в сети заподозрили, что у моста через Керченский пролив может обвалиться одна из арок, которая поддерживает железнодорожное полотно на нем.