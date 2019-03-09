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Под Львовом после "ошибки" в церкви простились с погибшим на Донбассе 21-летним бойцом: фото и видео

суббота, 09 марта 2019, 16:21

В субботу, 9 марта, во Львове простились с 21-летним бойцом ВСУ Богданом Слободой, погибшим на Донбассе, на похоронах которого ранее разгорелся скандал.

Об этом сообщает Яворовская районная государственная администрация.

Отметим, что офицер 128-й горно-штурмовой бригады, выпускник Академии сухопутных войск Богдан Слобода в 2018 году пошел защищать Украину и был убит на Донбассе 6 марта. Богдан Слобода был в семье единственным сыном.

Позже в пятницу, 8 марта, во время отпевания во львовском храме погибшего на Донбассе бойца ВСУ Богдана Слободы оказалось, что в гробу находится тело совсем другого человека.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые детали скандала на похоронах 21-летнего Богдана Слободы во Львове.

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