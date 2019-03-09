Позывной "Стразик": в сети показали фото молодой красавицы, служащей в ВСУ

В одном из батальонов ВСУ на Луганщине служит молодая девушка с позывным "Стразик".

Историю Екатерины Сметанко рассказал в Facebook полковник Западного регионального медиа-центра МО Украины Тарас Грень.

По его словам, "Стразиком" называют между собой ее сослуживцы. Катя - маленькая и светлый человек. И, несмотря ни на что, девушка буквально излучает просто охапки яркого, кристально чистого душевного света.

"Меня уговаривали не идти в армию, приводили различные аргументы против этого. Но я все же добилась своего! Когда я ехала в часть, то никто не знал, куда и зачем я поехала", - рассказывает сама девушка.

Грень отметил, что первый командир Екатерины сначала был против, но, увидев желание девушки быть с защитниками на передовой, назначил к этому подразделению.

"Екатерина - профессиональная медсестра. И теперь она отвечает за жизнь и здоровье ребят из своего подразделения. На данный момент она уже имеет право оставить службу. Но ... Екатерина не собирается этого делать", - пояснил он.

"Ну, как я могу оставить мой коллектив?! Вы себе не представляете, какие это замечательные и мужественные люди! Насколько они преданы своему делу! Уйти - это значит предать их веру в меня!" - говорит девушка.

Во время непродолжительных отпусков Екатерина любит путешествовать. С рюкзаком и палаткой она прошла почти всю Украину. Теперь мечтает увидеть и другие страны. Но, по ее словам, сначала нужно добиться победы над врагом.

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